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Дмитрий Медведев: России нужно с честью и на достойном уровне провести ЧМ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами поставил поставил цель достойно провести чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Игорь Иванович (Шувалов) у нас возглавлял координационный совет по подготовке чемпионата мира по футболу. Там уже многое сделано. Да, этим и Виталий Леонтьевич (Мутко) занимался в качестве министра. Хочу отметить, что уже сделано. Надеюсь, что мы с честью, что называется, проведем это крупное международное соревнование на достойном уровне. Прошу соответственно этим заняться», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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