Гендиректор «Рубина» о судействе в матче с «Тереком»: Такое чувство, что на второй тайм вышел совершенно другой судья

Гендиректор «Рубина» Ильгиз Фахриев высказал претензии по работе судьи в матче с «Тереком».

Ранее стало известно, что «Рубин» оспорит удаление полузащитника команды Мийо Цакташа в матче 11-го тура РФПЛ с «Тереком». Судья Сергей Лапочкин удалил Цакташа на 61-й минуте при счете 1:1. Через девять минут Лапочкин наказал казанцев пенальти, а также показал желтую карточку защитнику Карлосу Сомбрано, которая стала для него второй в игре.

- Чем не доволен «Рубин»? Во первых, это непоследовательность принятий решений главным судьей, за те же нарушения за которые наказывали наших футболистов, не наказывали игроков «Терека», хотя все нарушения со стороны соперника были более агрессивные, с вероятностью нанесения травм. И еще один момент. Такое чувство, что на второй тайм вышел совершенно другой судья. Может скажу банальные вещи — но судья хорош тогда, когда он незаметен и не мешает командам играть, здесь же он стал принимать неадекватные и нелогичные решения.

Настроение было, конечно, очень подавленным, но тем не менее, мы думаем, такие матчи сплачивают наш коллектив и делает нас сильнее. Несмотря на удаление, и вдесятером мы попали в штангу, могли отыграться, сыграть вничью это показывает, что у команды есть дух, есть стержень. Игра это и подтвердила и это дорогого стоит.

Мы подадим в КДК письмо-заявление об отмене красной карточки Цакташа. Интересный момент, когда я после матча общался с инспектором встречи, первоначальная трактовка нарушения о которой мне сказали: «намерение нанести травму открытой подошвой в области колена», а в протоколе уже была запись «возможное нанесение травмы в области голеностопа». Так где же истина?, - цитирует Фахриева «Бизнес Online».

Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1. Благодаря этому успеху «Терек» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. «Рубин» идет на 10-м месте.