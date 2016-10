В MLS футболиста впервые предупредили за тверк

Форвард клуба североамериканской футбольной лиги (MLS) «Нью-Инглэнд Революшн» Кеи Камара получил предупреждение за исполнение тверка после забитого гола.

32-летний нападающий из Сьерра-Леоне, отправив один из мячей в ворота команды «Монреаль Импэкт» (3:0), отпраздновал это событие зажигательным танцем, который главный арбитр оценил желтой карточкой.

Отметим, это первый подобный случай в MLS.

Тверк - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

Kamara gets a yellow card for twerking. Which has to be an MLS first. pic.twitter.com/dyh58tZbD7