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В MLS футболиста впервые предупредили за тверк

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Форвард клуба североамериканской футбольной лиги (MLS) «Нью-Инглэнд Революшн» Кеи Камара получил предупреждение за исполнение тверка после забитого гола.

32-летний нападающий из Сьерра-Леоне, отправив один из мячей в ворота команды «Монреаль Импэкт» (3:0), отпраздновал это событие зажигательным танцем, который главный арбитр оценил желтой карточкой.

Отметим, это первый подобный случай в MLS.

Тверк - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

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