Размещение фан-зоны на Конюшенной площади в Петербурге не рекомендовано из-за требований безопасности

ФИФА выступает против парка 300-летия Санкт-Петербурга и СКК, российскую сторону не устраивает расположение фан-зоны на Конюшенной площади.

– Больше всего не полиция Санкт-Петербурга играет роль, а в целом те, кто отвечает на федеральном уровне за вопросы безопасности. Они накручивают ситуацию, но вопрос остается открытым, будем обсуждать. Малая Конюшенная - это не окончательный вариант, полиция категорически против Малой Конюшенной, ФИФА против парка 300-летия, против СКК. На стрелке Васильевского острова мало места, – передает слова вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА утвердила размещение фан-зоны чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Саранска, Сочи и Екатеринбурга.