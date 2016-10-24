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МВД объяснил уход полиции со стадионов и перекладывание ответственности за порядок на матчах на клубы

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

18 октября «Советский спорт» написал заметку о массовых драках на матчах «Факел» (Воронеж) - «Динамо» (Москва) и «Торпедо» (Владимир) - «Текстильщик» (Иваново). Одна из причин случившегося, как оказалось, в том, что с осени 2016 года взаимодействие между полицией и клубами в организации порядка на спортивных мероприятиях претерпело изменения.

- В 20-х числах сентября главное управление МВД адресовало своим региональным управлениям указание, согласно которому некоторые функции по организации спортивных мероприятий перераспределялись на клубы как на организаторов мероприятий, - говорит президент ПФЛ Андрей Соколов. - Причем сделано это было, по сути, без уведомления РФС, лиг и самих клубов. То есть 24-го числа клубы уведомили, что с 25-го числа правила игры меняются. А 25-го нас ждали очередные матчи тура. И, что важно, часть функций, переложенная на клубы, не может выполняться без участия полиции. Например, осмотр болельщиков при входе на стадион. Стюарды согласно законодательству не имеют право осуществлять досмотр самостоятельно – только в присутствии полиции. А полиция в своих письмах от этого отказывается.

Или другой пример: задержание провинившихся болельщиков, - продолжает Соколов. – Стюарды этого делать не могут. Ни физически, ни по закону. Это имеет право делать только полиция. И вполне возможно, что события 15 и 16 октября в Воронеже и Владимире соответственно - это последствия такого решения МВД. Потому что прежде, чем изменить подход в организации матчей, соревнований, нужно подготовиться к новым реалиям, дать время клубам подготовить тех же стюардов.

Мы держим связь с клубами, - объясняет Соколов. - И в курсе происходящего. Проблемы есть. В данной ситуации мы рекомендуем клубам в соответствии с законодательством РФ официально обращаться в органы внутренних дел для того, чтобы те оказывали содействие в организации и обеспечения порядка при проведении матчей.

«Советский спорт» направил запрос в пресс-службу МВД с целью прояснить ситуацию, потому что она выглядит неоднозначно. По новым нормативам полиция может даже не присутствовать в чаше стадиона, не организовывать досмотр, а вмешиваться в конфликтные ситуации уже после их возникновения. Как было, например, в Воронеже и Владимире, где случились массовые драки. Полиция появилась только тогда, когда болельщики прорвали кордоны из стюардов и устроили массовые драки. Превентивные меры в данном случае были возложены только на стюардов.

«С момента поправки в законе прошло уже больше двух лет»

Ниже приводим ответ пресс-службы МВД:

«По существу заданного Вами вопроса, сообщаем, что с 2014 года действуют поправки, внесенные в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с которыми ответственность за обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий возложена на их организаторов и собственников (пользователей) объектов спорта.

Несмотря на то, что с момента внесения поправок прошло более двух лет, необходимые механизмы для реализации данной обязанности в полной мере не выработаны.

Введенные нормы административного права, предусматривающие запрет на посещение спортивных мероприятий правонарушителями, списки которых публикуются на сайте МВД России, не работают. Система идентификации болельщиков, призванная не допустить хулиганов на стадионы, не внедрена.

Организаторы и собственники объектов спорта не заинтересованы в финансовых расходах, связанных с оборудованием стадионов техническими средствами, необходимыми для обеспечения безопасности. Большинство спортивных сооружений не соответствуют современным стандартам безопасности.

Основным исполнительным механизмом по реализации обязанностей организаторов спортивных мероприятий и собственников стадионов призван стать институт контролеров-распорядителей. Но, несмотря на изменения в законодательстве, программа подготовки контролеров-распорядителей разработана РФС только в марте текущего года. Причем на протяжении последних лет МВД России заявляло о необходимости ее разработки и являлось инициатором этой деятельности.

В настоящее время на территории Российской Федерации подготовлено всего 1220 контролеров-распорядителей, отвечающих требованиям законодательства, хотя в ФК «Оренбург», «Зенит», московский «Спартак» и «Локомотив» довольно успешно справляются с задачами в этой сфере. Не трудно понять, что такой численности для проведения спортивных мероприятий не достаточно.

Особую актуальность эти вопросы приобретают в период подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Наряду с перечисленными субъектами организации спортивных мероприятий, гарантами спокойствия на футбольных стадионах должны были стать общественные объединения болельщиков, фан-клубы, пропагандирующие законопослушное поведение. Однако, эту нишу заняли лица далекие от указанных целей. «Всероссийское общество болельщиков», из состава которого, кстати, вышли представители «топовых» футбольных клубов, является наглядным примером этого.

Инциденты, произошедшие на футбольных матчах в Воронеже и Владимире, указали на просчеты и недостатки, существующие при организации спортивных мероприятий. Причем, некоторые футбольные функционеры ответственность за произошедшее возлагают на силы правопорядка, но никто из них не дал оценки деятельности организаторов и собственников объектов, ответственных за проведение мероприятий, и не осудил действия хулиганов.

До недавнего времени органы внутренних дел Российской Федерации привлекали значительные силы для обеспечения безопасности спортивных мероприятий, особенно футбольных матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, первенства Футбольной национальной лиги.

Систематическое отвлечение сотрудников полиции от выполнения непосредственных служебных обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности и охраны общественного порядка негативно отражалось на состоянии правопорядка на улицах городов и населенных пунктов Российской Федерации».

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