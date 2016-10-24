Шарапова вернется в рейтинг WТА, когда примет участие в трех турнирах

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, когда российская теннисистка Мария Шарапова вернется в рейтинг WTA.

- То, что Шарапова выбыла из рейтинга WТА - это чисто технический момент. Для того, чтобы попасть в рейтинг, надо провести как минимум три турнира. Так как Маша не играла с начала года, то необходимый минимум из трех турниров у нее «слетел». Но в следующем году она возобновит выступления, и как только проведет первые свои три турнира, так сразу же вернется в рейтинг. В том, что она будет получать wild card от организаторов и быстро вернется в рейтинг - сомневаться не приходится, - рассказал Селиваненко ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе россиянка, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, занимала 93-е место в рейтинге. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.