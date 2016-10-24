Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецов4:6, 4:6Дельбонис
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Теннис  Радванска5:7, 6:1Кузнецова
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

МОК не будет лишать погибшего российского борца Кудухова серебра ОИ-2012

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать погибшего российского борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.

Напомним, в ходе перепроверки допинг-проб Олимпиады проба Кудухова оказалась положительной. Россиянин завоевал серебро в весовой категории до 60 кг, уступив в финальной схватке азербайджанцу Торгулу Аскерову.

«Расследование в отношении российского борца, погибшего в автокатастрофе в декабре 2013 года, прекращено», - цитирует Брюсова ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОКИнформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Президент FIS настаивает на 4-летней дисквалификации Терезы ЙохаугПрезидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер полагает, что титулованная норвежская лыжница Тереза Йохауг, уличенная в употреблении запрещенного препарата, должна быть дисквалифицирована на четыре года.Депутат: Мы создаем такую службу борьбы с допингом, которая подойдет и другим странамРуководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Хоточкин на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявил, что государственные органы РФ готовы к тесной координации в работе по искоренению допинга в спорте.Российские следователи проверят информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-пробИсполняющая обязанности главы управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-проб.Следственный комитет допросил более 50 спортсменов и тренеровВ Следственном комитете России продолжается расследование уголовных дел по фактам нарушения антидопинговых правил.Итальянский фармацевт: Препаратом, который использовала Йохауг, не лечат ожоги на губахИтальянский фармацевт Петер Плонер заявил, что препарат трофодермин, содержащий клостебол, не используется для лечения солнечных ожогов губ.Тереза Йохауг временно дисквалифицирована на два месяца за применение допингаОлимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг временно дисквалифицирована до 18 декабря, сообщает официальный сайт Норвежского антидопингового агентства.Александр Жуков: Госдума примет закон об усилении ответственности за применение допингаПервый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков рассказал о том, что новый антидопинговый закон должен быть принят Госдумой в ближайшее время.Аухадов не будет оспаривать решение МОК о лишении его медали ОИ-2012Российский тяжелоатлет Апти Аухадов не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета о лишении его серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне.МОК лишил российского тяжелоатлета Апти Аухадова серебра Олимпиады-2012Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат российского тяжелоатлета Апти Аухадова на Играх 2012 года в Лондоне и лишил его серебряной медали, завоеванной в весовой категории до 85 кг. Об этом говорится на официальном сайте МОК.Виталий Смирнов: Макларен настроен позитивно, он хочет конструктивного диалога с РоссиейГлава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что руководитель комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен настроен позитивно по отношению к России.Адвокат: Невнимательность Йохауг может стать отягчающим обстоятельствомБывшая гандболистка сборной Норвегии Ранди Густад, ставшая адвокатом, высказалась о возможном наказании олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.МОК опроверг информацию о возможном включении спортивного рыболоства в программу Игр-2020Пресс-служба Международного олимпийского комитета прокомментировала информацию о возможном включении спортивного рыболовства в программу летних Игр в Токио 2020 года.Президент FIS: Все международные соревнования в России могут быть отмененыПрезидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспер не исключил отмены всех запланированных в России на 2017 год международных соревнований.Леонид Тягачев: Нам еще предстоят разборки с WADAБывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, какие сложности предстоят новому главе организации. Он отметил, что следующему президенту предстоит непростой диалог с WADA.WADA потратило 2,5 миллиона долларов на расследование ситуации с допингом в РоссииВсемирное антидопинговое агентство потратило более 2,5 миллионов долларов на расследование допинговых случаев в российском спорте.Танцы на шесте могут войти в олимпийскую программуМеждународная федерация пилонного спорта (IPSF) подала официальный заявку в Международный олимпийский комитет.Марсель Киттель: Спортсмены с астмой должны участвовать в ПаралимпиадеНемецкий велогонщик команды Etixx-Quick Step Марсель Киттель осудил использование терапевтических средств в велоспорте.Казахстанские призеры Олимпиад в Лондоне и Пекине лишатся медалей за употребление допингаНа следующей неделе МОК официально объявит о том, что несколько казахстанских призеров летних Олимпиад 2008 и 2012 года будут лишены медалей за употребление допинга. Об этом заявил генсек Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин.Николай Дурманов: Йохауг не избежит дисквалификацииБывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил возможность дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг за употребление запрещенных препаратов.