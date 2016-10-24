МОК не будет лишать погибшего российского борца Кудухова серебра ОИ-2012
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать погибшего российского борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.
Напомним, в ходе перепроверки допинг-проб Олимпиады проба Кудухова оказалась положительной. Россиянин завоевал серебро в весовой категории до 60 кг, уступив в финальной схватке азербайджанцу Торгулу Аскерову.
«Расследование в отношении российского борца, погибшего в автокатастрофе в декабре 2013 года, прекращено», - цитирует Брюсова ТАСС.
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