Самочувствие Натхо улучшилось, футболист работает с физиотерапевтом
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, получивший травму в матче 11-го тура с «Локомотивом», работает с физиотерапевтом, сообщает официальный сайт армейцев.
У полузащитника ЦСКА диагностирован сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва. Сегодня самочувствие игрока улучшилось, болезненные ощущения уменьшились. О сроках возвращения футболиста в общую группу не сообщается.
Напомним, что матч «Локомотив» - ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу железнодорожникам на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.