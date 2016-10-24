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Selfless стала чемпионом американской квалификации WESG по CS:GO

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Команда Selfless выиграла американскую квалификацию World Electronic Sports Games по CS:GO.

В финальном противостоянии квалификации Selfless победила канадский коллектив Team Canada со счетом 2:1, тем самым заработав 30 000 долларов и путевку в финальную стадию турнира. На LAN-финал WESG также поедут Team Canada, Team Quetzal, Team One, Colombia и Force of Nature.

LAN-финал WESG пройдет в декабре в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд дисциплины CS:GO составит 1 500 000 долларов.

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