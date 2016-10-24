Selfless стала чемпионом американской квалификации WESG по CS:GO

Перуанская команда Infamous стала победителем квалификации World Electronic Sports Games по Dota 2 в американском регионе.

Infamous выиграла американскую квалификацию WESG по Dota 2 Перуанская команда Infamous стала победителем квалификации World Electronic Sports Games по Dota 2 в американском регионе.

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Ольга Корякина – основатель и руководитель проектов GameStars.gg и StreamPub.net.

На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит глава проектов GameStars.gg и StreamPub.net

На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит глава проектов GameStars.gg и StreamPub.net В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Ольга Корякина – основатель и руководитель проектов GameStars.gg и StreamPub.net.

Dignitas стала чемпионом турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO Датская команда Dignitas выиграла турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.

Гранд-финал турнира EPICENTER: Moscow между командами Virtus.pro и Dignitas.

Смотрите гранд-финал EPICENTER: Moscow на Sovsport.ru Гранд-финал турнира EPICENTER: Moscow между командами Virtus.pro и Dignitas.

Датсткий коллектив Dignitas вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Dignitas сыграет с Virtus.pro в финале EPICENTER: Moscow

Dignitas сыграет с Virtus.pro в финале EPICENTER: Moscow Датсткий коллектив Dignitas вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Команда Team Secret выиграла вторую европейскую квалификацию на пятый сезон турнира Dota Pit League.

Team Secret выиграла европейскую квалификацию к Dota Pit S5 Команда Team Secret выиграла вторую европейскую квалификацию на пятый сезон турнира Dota Pit League.

Польский коллектив Virtus.pro вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Virtus.pro вышла в финал EPICENTER: Moscow Польский коллектив Virtus.pro вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.