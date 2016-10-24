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WTA: Шарапова сможет участвовать в турнирах сразу после дисквалификации

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Мария Шарапова сможет участвовать в турнирах сразу после окончания дисквалификации благодаря wild card от организаторов.

Представитель женской теннисной асоциации (WTA) Стив Саймон прокомментировал сообщения об исключении российской теннисистки Марии Шараповой из рейтинга этой организации. «Мария может рассчитывать на получение wild card от крупнейших турниров после своего возвращения в большой теннис в конце апреля 2017 года», - заявил Саймон.

«Я думаю, что мир тенниса с радостью примет возвращение Марии,и мне кажется, дле нее это тоже важно. Она прошла через положительный тест, через дисквалификацию и судебный процесс, сейчас она отбывает наказание. Но когда срок этого наказания закончится, она сможет вернуться. Она заслуживает этого. Она тот игрок, ради которого люди покупают билеты, она обладает огромной ценностью для всех нас. В рейтинговой таблице ей придется начать с нуля, но я уверен, что это сделает Марию более голодной до побед», - цитирует Саймона The Telegraph.

Ранее «Советский спорт» сообщал, что Мария Шарапова с 24 октября 2016 года исключена из рейтинга WTA, посколькоу все ее рейтинговые очки автоматически сгорят за время 15-месячной дисквалификации. В результате, они не сможет квалифицироваться традиционным способом на крупнейшие теннисные турниры даже после того, как срок дисквалификации истечет. По мнению вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) Алексея Селиваненко, Марии потребуется сыграть на трех турнирах WTA, для того чтобы вернуть себе место, позволяющее квалифицироваться на крупнейшие соревнования.

Напомним, что на прошлой неделе россиянка, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, занимала 93-е место в рейтинге. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.

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