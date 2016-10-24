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Никита Симонян: Кубок Содружества больше проводиться не будет

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что проводившийся с 1993 года Кубок Содружества прекратил свое существование.

«Кубок Содружества проводиться больше не будет, решение уже принято. Турнир если себя не изжил, то потерял былой интерес и стимул. Кубок Содружества свое отслужил блестяще - на него приезжали представители национальных федераций, руководители ФИФА и УЕФА. Однако в последнее время они перестали приезжать», - цитирует Симоняна ТАСС.

По словам Симоняна, принято решение сделать акцент на Мемориал Гранаткина - ежегодный турнир среди юношеских сборных, который проводится в Петербурге.

«Возможно, будет изменен формат, пригласим больше команд. Пока все это на стадии обсуждения», - добавил он.

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