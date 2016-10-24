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В 2017 году «Калашников» начнет продажи нового спортивного пистолета

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Концерн «Калашников» в следующем году планирует начать продажи на российском рынке модернизированного спортивного пистолета MP-446C VIKING-M, сообщает «Свободная Пресса».

Новая версия пистолета, созданного на основе боевого пистолета Ярыгина, будет отличаться улучшенным балансом, уменьшенным подбросом при стрельбе, доработанной рукояткой и более удобной кнопкой сброса магазина.

 За счет изменения конструкции ствола удалось существенно повысить ресурс работы пистолета до 50 тысяч выстрелов. 

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