В 2017 году «Калашников» начнет продажи нового спортивного пистолета

Концерн «Калашников» в следующем году планирует начать продажи на российском рынке модернизированного спортивного пистолета MP-446C VIKING-M, сообщает «Свободная Пресса».

Новая версия пистолета, созданного на основе боевого пистолета Ярыгина, будет отличаться улучшенным балансом, уменьшенным подбросом при стрельбе, доработанной рукояткой и более удобной кнопкой сброса магазина.

За счет изменения конструкции ствола удалось существенно повысить ресурс работы пистолета до 50 тысяч выстрелов.