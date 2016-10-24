Автор волка Забиваки получила 500 долларов за работу

ФИФА выкупила у студентки Томского госуниверситета Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку - талисмана чемпионата мира 2018 года.

«Мне заплатили 500 долларов. Права на волка перешли к ФИФА, это было обговорено еще на стадии эскизов», - приводит слова девушки «Интерфакс».

Напомним, талисман был выбран в ходе всенародного голосования на сайте ФИФА, в котором приняли участие более миллиона человек. На эту роль, помимо волка, претендовали тигр и кот.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.