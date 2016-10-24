Николай Борщевский: Перед перерывом «Салавату» предстоит ударная неделя

Тренер «Салавата Юлаева» Николай Борщевский поделился ожиданиями от предстоящей домашней серии матчей.

- Как можете оценить итоги поездки на Дальний Восток?

- Мы знали, что выезд будет непростой, что нас ждут злые, кусачие команды. Так это и произошло. С Хабаровском команда проявила характер, радует, что наконец-то выиграли по буллитам, это придаёт уверенности. Неудачно сложился матч с «Куньлунем», но хорошо, что ребята прониклись, собрались и с «Адмиралом», сильным соперником, провели матч по заданию, следовали плану на игру. Конечно, жалко, что пропустили этот ненужный гол, но в то же время хорошо, что проявили мужской характер до конца и по буллитам смогли одолеть соперника.

Всегда, когда что-то не получается, мы не просто следуем ситуации, а стараемся выправить её. Поэтому происходят такие мини-замены. Пробуем одного игрока поставить в одно звено, другого в другое, когда этого требует ситуация, переходим на три звена. Всегда хотим усилить, улучшить игру, мы всегда сражаемся за победу.

- Какие задачи на домашнюю серию перед перерывом в чемпионате?



- Нам предстоит тяжёлая неделя, мы встречаемся с серьёзными соперниками. Первая игра у нас с «Авангардом» и, естественно, мы хотим подойти к этой встрече очень серьёзно. И так же к следующим соперникам. С Новокузнецком будет непросто, они стараются в каждой игре, ну и «Сибирь» - сильная команда. Перед перерывом нам предстоит ударная неделя и, конечно, мы хотим сыграть на все 100 процентов, - передает слова Борщевского официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что с 26 октября по 12 ноября «Салават» проведет серию из шести домашних матчей. Соперниками уфимской команды в этот период станут: «Авангард», новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Лада», «Нефтехимик» и «Ак Барс».