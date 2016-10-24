Головин не попал в десятку лучших молодых футболистов Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не попал в десятку лучших молодых игроков 2016 года в Европе, сообщает BFMTV. Награду получил полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш.

Кроме португальца в десятку вошли Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Кингсли Коман («Бавария»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Усман Дембеле («Боруссия» Д), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Марко Асенсио («Реал»), Махмуд Дахуд («Боруссия» М) и Келечи Ихеаначо («Манчестер Сити»).

Напомни, эта награда вручается газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту (до 21 года) Европы, который должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Победитель выбирается путем голосования 30 журналистов из ведущих европейских СМИ.

В прошлом году награду получил француз Антони Марсьяль, в 2014 году - англичанин Рахим Стерлинг.

В текущем сезоне Головин провел за ЦСКА в чемпионате России 11 матчей и забил один мяч, в Лиге чемпионов футболист провел три встречи.