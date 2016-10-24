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Денис Куляш: Настрой в матче с «Авангардом» будет запредельный

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш поделился мыслями о подготовке к следующему матчу чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».

- Как себя чувствуете после всех дальневосточных перелётов?
- Да, поездка получилась нелёгкой, были 10-часовые перелёты. Но все ребята понимают, что не стоит на этом зацикливаться, надо просто выходить, работать, пахать и перебарывать через тренировки, чтобы войти в свои кондиции и в свой временной пояс.

Могли лучше, конечно. Наверное, даже надо сказать, что потеряли очки, но все-таки выиграли два матча там, откуда еще не каждый их вывозит. Поэтому неплохо, что выиграли, но надо больше.

- Домашняя серия начинается матчем с «Авангардом», это вызывает у вас какие-то особенные чувства?
- Естественно, мы уже играли против Омска, знаем эту команду, в ней хорошие игроки, и все прекрасно понимают, какой должен быть настрой, тем более дома. До перерыва осталось три игры, и стоят максимальные задачи.

Самое главное, я знаю, как надо настроиться. Главное, не перегореть, надо так же выйти, как и на любого соперника в лиге. Я понимаю, про что вы говорите, все-таки Омск, я пришел оттуда, мне есть что доказывать, поэтому будет запредельный настрой, - цитирует Куляша пресс-служба клуба.

Напомним, что 26 октября «Салават Юлаев» примент на своей площадке «ястребов» из Омска. Встреча начнется в 1700 по московскому времени.

После 24 матчей чемпионата уфимская команда, набрав 38 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице на «Востоке». «Авангард» после 25 игр расположился на втором месте в Восточной конференции, в активе омичей 43 очка.

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