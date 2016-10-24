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Попечительский совет «Кузни» рассмотрит финансовую ситуацию в клубе

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

На следующей неделе состоится заседание Попечительского совета новокузнецкого «Металлурга», на котором будут рассмотрены вопросы финансово-экономической деятельности клуба.

Ранее СМИ сообщили, что сибирская команда из-за долгов может досрочно завершить сезон.

Однако сегодня пресс-служба «Металлурга» опровергла эту информацию.

«В настоящее время все финансовые взаимоотношения клуба с контрагентами находятся под контролем руководства клуба, команда в штатном режиме ведет подготовку к предстоящим выездным матчам. Причин, которые ставили бы под сомнение дальнейшее участие команды в сезоне КХЛ 2016/17, - нет», говорится в сообщении на официальном сайте «Кузни».

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