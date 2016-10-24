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Стали известны 15 претендентов на «Золотой мяч»

Источник:  France FootballКомментарии

Стали известны имена еще пяти футболистов, претендующих на «Золотой мяч». 

В третью пятерку вошли Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Коке («Атлетико»), Тони Кроос («Реал») и Роберт Левандовски («Бавария»). 

Ранее были названы еще 10 претендентов: Криштиану Роналду («Реал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Гарет Бэйл («Реал»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба - «Атлетико»), Джанлуиджи Буффон, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (все - «Ювентус»).

Сегодня журнал опубликует имена всех 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».     

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