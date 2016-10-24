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Алкоголь останавливает рост и восстановление мышц

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Употребление алкогольных напитков не способствует физическому развитию. Это касается и вина, умеренное употребление которого многие считают полезным для здоровья.

В красном вине действительно содержатся полифенолы – вещества, выводящие свободные радикалы из тканей организма, и являющиеся антиоксидантами. В белом вине их нет, так как они присутствуют только в кожице красного винограда. Но полифенолы содержатся и в других продуктах (в плитке темного шоколада их содержится в восемь раз больше, чем в бокале вина).

Само по себе вино вовсе не калорийно – в среднем, бокал содержит 100 калорий, да и всего лишь 5% этих калорий усваиваются организмом. Но алкоголь воздействует на организм комплексно – он тормозит метаболизм и процессы обмена белков. Употребление алкоголя даже в малых дозах останавливает процессы сжигания жира на срок до 12 часов, повышая обезвоживание тканей, и останавливая рост и восстановление мышц. Выпив рюмку водки, вы буквально перечеркиваете неделю тренировок.

Эксперты подсчитали безопасную «дозу» вина. Если вы употребляете не более 300-400 мл красного или белого вина в неделю в разные дни, то это будет малозаметно для организма и не принесет серьезного вреда.

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