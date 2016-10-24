Вячеслав Подберезкин: На новом стадионе «Краснодара» чувствую себя как дома. Отсюда не хочется уходить

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился своими впечатлениями от нового стадиона.

- Шикарный стадион! Я, конечно, бывал не на таком большом количестве стадионов в мире, но подобного и близко нигде не видел. Даже сравнить не с чем! Впечатления невероятные!

На игре сборных был, и на себе почувствовал, насколько комфортно болельщикам на этой арене. Ни каких очередей, «пробок» на входе и выходе со стадиона, несмотря на полный аншлаг. Все продумано и сделано для удобства зрителей, прекрасный обзор с любой точки. И еще очень уютно. С первого момента у меня возникло ощущение, что я попал домой, и уходить отсюда нет ни какого желания. Хочется находиться здесь, играть в футбол или смотреть за игрой с трибуны, - передает слова Подберезкина официальный сайт краснодарского клуба.

Напомним, что стадион в Краснодаре был открыт 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика (3:4).