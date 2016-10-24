Валерий Ничушкин: Удар Артюхина - самый сильный, который я пропустил в жизни
Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин считает излишним резонанс, который вызвала его драка с форвардом «Сибири» Евгением Артюхиным.
Напомним, хоккеисты сошлись в бою 20 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором команда из Новосибирска взяла верх (3:2 Б.).
«Подрался и подрался, я уже забыл про это, если честно. Там один удар я пропустил от Артюхина, и он хорошо, конечно, попал. Я не раз дрался в прошлом, всем же приходилось драться в школе, в детстве, но это однозначно был самый сильный удар, который я пропускал в жизни. Не скажу, что там была провокация со стороны Артюхина, многие так играют. Просто он попытался сыграть в тело, но не попал, я закинул шайбу вперед, начал движение, а он локоть выставил мне в лицо. Думаю, любому человеку такое не понравится, любой ответит, вот я его клюшкой и толкнул, а он скинул краги», - цитирует Ничушкина «Р-Спорт».