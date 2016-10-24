Дмитрий Квартальнов: Я не считаю, что мы попадали в пике, чтобы из него выходить

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате КХЛ, связанной с проведением финского этапа Еврохоккейтура.

- Не понимаю, почему вы говорите о выходе из пике, я не считаю, что мы в него попадали. Мы нормально играли, просто что-то не получалось, забить не могли, но мы прекрасно понимали ситуацию. Команда не останавливалась, работала, сейчас все нормально.

Планы у нас стандартные - отдохнуть и поработать. Другое дело, что у нас многие уедут в сборные, нужно будет подумать, как процесс построить, - рассказал Квартальнов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября.