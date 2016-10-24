Александр Тихонов: Талисманом ЧМ-2018 должен был стать Лев Яшин

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выбор талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Хотел бы обратиться к оргкомитету ЧМ-2018 с интересным предложением о талисмане турнира, которого выбирала вся страна. При этом понимаю, что конкурс уже закончен и с уважением отношусь к выбору.

Выбранный таковым волк Забияка не является ни оригинальным, ни отражающим то, что чемпионат проходит именно в России. А кто является символом российского футбола? Правильно, Лев Яшин. Так нужно было это обыграть и сделать его талисманом.

Я понимаю, что талисманами обычно избирают представителей фауны. Где-то медведь, где-то белочка или тигр. Но Россия – особая страна. У нас был лучший вратарь всех времен и народов – Лев Иванович Яшин. Почему бы не напомнить об этом лишний раз всему миру, тем более имя говорящее – Лев – вратарь и царь зверей.

Лев в фирменной кепке и черном яшинском свитере в воротах был бы отличным символом российского чемпионата мира. На мой взгляд, конкурс стоит повторить», - написал Тихонов на своем официальном сайте.

Напомним, талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года на этой неделе был выбран волк, которого назвали Забивакой.



