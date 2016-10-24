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Дмитрий Хомуха: ЦСКА не раз сталкивался с проблемами и каждый раз преодолевал их

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о ситуации в ЦСКА и целях армейской команды на сезон.

- ЦСКА не раз сталкивался с подобными проблемами и каждый раз с честью преодолевал их. Впереди еще много времени и матчи Лиги чемпионов, так что делать далеко идущие выводы не стоит. У всех команд случаются такие проблемы: и у «Зенита», и у «Спартака». Не стоит акцентировать внимание именно на ЦСКА.

В таком клубе, как ЦСКА, несмотря на все проблемы, никаких других целей, кроме как попадание в зону Лиги чемпионов, и быть не может, так что задачи на сезон ни в коем случае не изменятся, – передает слова Хомухи «Чемпионат».

Напомним, в последних четырех встречах РФПЛ подопечные Леонида Слуцкого набрали четыре очка. В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.

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