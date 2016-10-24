Дейвидас Шемберас: Болельщики имеют право требовать результат, но оскорблять Слуцкого недопустимо

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас высказался в поддержку главного тренера команды Леонида Слуцкого.

- Во-первых, надо отдать должное Слуцкому. Этот тренер привел ЦСКА ко многим трофеям. И мне очень неприятно, когда я узнаю о таких баннерах в его адрес… Это по меньшей мере некрасиво. Конечно, болельщик и вправе требовать от тренера результат, с этим никто не спорит. Но нельзя оскорблять Слуцкого таким образом! Это недопустимо! У нас порой быстро забывают былые заслуги… Вот это и печально.



Результата нет, игра тоже не очень радует. Но о кризисе я бы не спешил говорить. У каждой команды бывают разные периоды, этапы. Выводы будем делать в конце сезона. А сейчас стоит «армейцам» победить, и многие начнут забывать неудачи. Нужно понимать, что существуют объективные причины. Отсутствие Дзагоева и Еременко сильно сказывается. Креатива не хватает… Но ЦСКА большой клуб, в нем умеют выходить из сложных ситуаций. Сейчас над этим думают там все, начиная с Евгения Ленноровича Гинера и заканчивая Леонидом Викторовичем, - заявил Шемберас.

Напомним, во время матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА (1:0) фанаты красно-синих на несколько минут вывесили оскорбительный баннер, призывающий Леонида Слуцкого подать в отставку.

Слуцкий тренирует армейцев с 2009 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом страны.