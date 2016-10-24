16 игроков из чемпионата КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла
Тренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.
Отметим, что на первый этап Еврохоккейтура в финскую команду отправятся 16 игроков, выступающих в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Состав сборной Финляндии на первый этап хоккейного Евротура выглядит следующим образом:
Вратари: Харри Сятери («Витязь»), Микко Коскинен (СКА);
Защитники: Томми Кивисте («Автомобилист»), Лассе Кукконен («Кярпат», Финляндия), Алекси Элоринне («Таппара», Финляндия), Иоонас Ярвинен («Куньлунь»), Юусо Хиетанен («Динамо», Москва), Илари Меларт («Лулео», Швеция), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»);
Нападающие: Вели-Матти Савинайнен («Таппара», Финляндия), Йонас Кемпайнен («Сибирь»), Ессе Йоэнсуу, Пекка Йормакка, Антти Пильстрем, Сакари Салминен (все «Йокерит»), Мика Пюеряля («Кярпат», Финляндия), Ярно Коскиранта (СКА), Томи Саллинен («Нефтехимик»), Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), Кристиан Куусела («Амур»), Илари Фильппула («Мальме Редхоукс», Швеция).
Напомним, что финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября в Хельсинки.