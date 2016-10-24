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На «Ростов-Арене» завершены работы по монтажу кровли

Источник:  Welcome2018Комментарии

Рабочие начали демонтаж временных металлоконструкций, которые поддерживали кровлю строящегося стадиона Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону.

Кровля арены практически полностью смонтирована – осталось только покрыть ее сверху мембраной. Все временные опоры планируется убрать в течение месяца.

Кроме того, на стройплощадке «Ростов Арены» практически полностью завершено устройство лестничных маршей и перегородок. Идет благоустройство территории вокруг арены, а также возведение ограждений.

Ростовский стадион, располагающийся на намывных территориях левобережной зоны города, примет четыре игры группового этапа ЧМ-2018, один матч 1/8 финала и один четвертьфинал. 

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