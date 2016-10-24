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Андрей Сафронов: Подготовка «Динамо» к сезону прошла на четверку

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов оценил подготовку бело-голубых к сезону.

- Сейчас можно сказать, что подготовка клуба к регулярному сезону прошла на четверку по пятибалльной шкале. Пятерку можно было бы поставить, если «Динамо» выиграло бы Кубок Гагарина сразу по окончании предсезонки, - цитирует Сафронова ТАСС.

Напомним, что после 24 встреч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо», набрав 39 очков, занимает седьмое место в Западной конференции.

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