КХЛ: Все клубы завершат текущий регулярный сезон

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала информацию о том, что новокузнецкий «Металлург» может завершить чемпионат КХЛ раньше времени.

- Хоккейный клуб «Металлург» Новокузнецк предоставил финансовые гарантии, необходимые для выступления в чемпионате КХЛ-2016/17, и не имеет долгов перед игроками по оплате труда. Лига следит за финансовой ситуацией в клубах и на данный момент исходит из того, что все они завершат текущий регулярный сезон, - цитирует пресс-службу КХЛ «Р-Спорт».

Напомним, ранее появилась информация новокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ.

Чуть позже информация была официально опровергнута пресс-службой новокузнецкой команды.

Добавим, «Металлург» из Новокузнецка крайне неудачно начала нынешний регулярный чемпионат КХЛ. В 24 матчах сибиряки потерпели 19 поражений и занимают 28-е, предпоследнее место в сводной таблице лиги.