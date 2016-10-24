Венгер попросил прощения у акционеров «Арсенала» за «20 лет страданий»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил с обращением к акционерам лондонского клуба. -



- Прошло уже 20 лет с момента моего появления в команде. Хотел бы попросить прощения за каждую минуту, что вам пришлось выстрадать. Хотя вы выглядите не так уж плохо для тех, кто мучился целых 20 лет. Мне жаль того мальчика, который родился 20 лет назад и знал лишь одного наставника «Арсенала». Хотел бы его заверить в том, что к тому времени, когда ему исполнится 40, он узнает еще нескольких тренеров, - заявил Венгер.

Напомним, французский специалист Арсен Венгер возглавил «канониров» в 1996 году.

Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, 6 раз завоевывала Кубок страны и вышла в финал Лиги чемпионов.

