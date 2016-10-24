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«Зенит» – «Оренбург». Кержаков - в воротах, Новосельцев и Чернов выйдут с первых минут

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Стала известна заявка «Зенита» на матч 11 тура РФПЛ против «Оренбурга».

Стартовый состав: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Шатов, Жирков, Могилевец, Юсупов, Маурисио, Джорджевич, Кержаков А.

Напомним, встреча начнется в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Зенит - Оренбург - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Мак 17 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов, Витсель, Мак, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик, Малых, Померко, Делькин

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


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