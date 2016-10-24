«Зенит» – «Оренбург». Кержаков - в воротах, Новосельцев и Чернов выйдут с первых минут
Стала известна заявка «Зенита» на матч 11 тура РФПЛ против «Оренбурга».
Стартовый состав: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Шатов, Жирков, Могилевец, Юсупов, Маурисио, Джорджевич, Кержаков А.
Напомним, встреча начнется в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов, Витсель, Мак, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик, Малых, Померко, Делькин
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически