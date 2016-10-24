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Куинси Промес получил от болельщиков «Спартака» приз лучшего игрока сезона 2015/16

Николай Роганов
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По давней традиции болельщики красно-белых дарят лучшему игроку сезона статуэтку Золотого кабана.

Сегодня этот приз был вручен атакующему полузащитнику «Спартака» Куинси Промесу. Об этом сообщил в твиттере один из лидеров фанатского движения, известный болельщик Олег Семенов: «Сегодня в рабочей обстановке подготовки к дерби Промесу был вручен Золотой кабан лучшего игрока «Спартака» сезона 2015/16».

В прошедшем чемпионате России Промес забил 18 мячей и сделал 4 голевые передачи.  

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