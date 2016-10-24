Куинси Промес получил от болельщиков «Спартака» приз лучшего игрока сезона 2015/16
По давней традиции болельщики красно-белых дарят лучшему игроку сезона статуэтку Золотого кабана.
Сегодня этот приз был вручен атакующему полузащитнику «Спартака» Куинси Промесу. Об этом сообщил в твиттере один из лидеров фанатского движения, известный болельщик Олег Семенов: «Сегодня в рабочей обстановке подготовки к дерби Промесу был вручен Золотой кабан лучшего игрока «Спартака» сезона 2015/16».
В прошедшем чемпионате России Промес забил 18 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Сегодня в рабочей обстановке подготовки к дерби, @QPromes был вручён #ЗолотойКабан лучшего игрока @fcsm_official сезона 2015/2016. pic.twitter.com/OOhoSsAOrR— Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) 24 октября 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически