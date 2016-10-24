Глушаков, Зе Луиш и Промес занимаются по индивидуальной программе в преддверии матча «Спартак» - ЦСКА

В понедельник футболисты московского «Спартака» собрались на клубной базе и начали подготовку к центральному матчу 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«В 14:30 началась тренировка, которая продлилась около полутора часов и включала в себя разминку, беговую работу, упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.

С основным составом работают вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев. Полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш сегодня продолжали заниматься по индивидуальной программе.

Со вторника по пятницу у команды запланированы утренние теоретические занятия и тренировки», - говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Напомним, матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене».

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая армейцев на четыре очка.

