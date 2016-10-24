В состав сборной Швеции вошли 11 игроков из КХЛ
Тренерский штаб сборной Швеции объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.
Отметим, что на первый этап Еврохоккейтура в швескую команду отправятся 11 игроков, выступающих в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Состав сборной Швеции на первый этап хоккейного Евротура выглядит следующим образом:
Вратари: Йоэль Лассинантти («Лулео», Швеция), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»);
Защитники: Юнас Анелев, Эрик Густафссон (оба «Авангард»), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Юнас Юнланд («Барыс»), Оскар Фантенберг («Сочи»), Хенрик Тёммернес («Фрёлунда», Швеция), Линус Хюльтстрём («Юргорден», Швеция);
Нападающие: Фредерик Петтерссон, Карл Клингберг (оба «Торпедо»), Рихард Гюнге («Нефтехимик»), Юхан Сундстрем, Йоэль Лундквист (оба «Фрелунда», Швеция), Андреас Турессон («Мальме», Швеция), Себастьян Ваннстрем («Регле», Швеция), Маттиас Шегрен («Ак Барс»), Деннис Эверберг («Векше Лейкерс», Швеция), Марио Кемпе («Витязь»), Александер Бергстрем («Карлскрона», Швеция), Патрик Закриссон, Линус Класен (оба «Лугано», Швейцария).
Напомним, что финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября в Хельсинки.