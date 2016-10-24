Юрген Клопп: В данный момент, первый вратарь «Ливерпуля» - Лорис Кариус

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расклад сил во вратарской бригаде своей команды.

- Сейчас у нас есть первый номер, и это Лорис Кариус. Такова ситуация на данный момент. Был момент, когда мы дали Лорису время, чтобы немного больше посмотреть на него. После перерыва на матчи сборных я поговорил с обоими нашими вратарями и принял решение.

Больше говорить не о чем. Я принял решение: Кариус сейчас номер один, Миньоле – номер два.

Симон – большой профессионал. Конечно, такой расклад его не устраивает, но он много и добросовестно работает на тренировках, - рассказал Клопп.

«Ливерпуль» в данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

Лорис Кариус перешел в английский клуб из «Майнца» в мае текущего года. Он подписал с «Ливерпулем» контракт на 5 лет.



