Овчинников поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку на матче с «Локомотивом»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников выразил благодарность болельщикам ЦСКА за поддержку в матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что в ходе встречи поклонники армейского клуба, который 23 октября уступил железнодорожникам (0:1), вывесили два баннера с оскорблениями в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого.
«Честно, я не видел тех баннеров, о которых многие говорят. Я видел лишь полотна со словами поддержки. И я очень благодарен болельщикам за ту мощную поддержку, которую они оказывали на протяжении всего матча с «Локомотивом», - цитирует Овчинникова ТАСС.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция