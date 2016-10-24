Овчинников поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку на матче с «Локомотивом»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников выразил благодарность болельщикам ЦСКА за поддержку в матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что в ходе встречи поклонники армейского клуба, который 23 октября уступил железнодорожникам (0:1), вывесили два баннера с оскорблениями в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого.

«Честно, я не видел тех баннеров, о которых многие говорят. Я видел лишь полотна со словами поддержки. И я очень благодарен болельщикам за ту мощную поддержку, которую они оказывали на протяжении всего матча с «Локомотивом», - цитирует Овчинникова ТАСС.