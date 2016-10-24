Александр Мостовой: Слуцкому не нужно уходить в отставку

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о непростой ситуации, сложившейся в ЦСКА.

- Слуцкому не нужно уходить в отставку из ЦСКА. Главную роль в футболе играют футболисты. Очень часто тренеров неоправданно возносят до небес, как это было, например, со Слуцким в сборной России перед Евро-2016. Последние результаты ЦСКА я не связываю с тренером. Проблема ЦСКА сейчас не в тренере, а в составе .

Дальше ЦСКА будет еще сложнее, при этом в любом случае армейцы останутся в лидирующей группе. Если бы это был не чемпионат России, а немецкая, английская или испанская лига, то по ЦСКА прошлись бы очень серьезно. А в чемпионате России можно и передохнуть в одном из матчей - сыграть с «Томью», например, и победить на классе», - рассказал Мостовой в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что матч «Локомотив» - ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу железнодорожникам на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.