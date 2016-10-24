Кузнецова одолела Радванску на Итоговом чемпионате WTA, отыграв матчбол на подаче соперницы
Россиянка Светлана Кузнецова с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.
Сегодня Кузнецова в напряженном трехсетовом матче переиграла Агнешку Радванску. Польская теннисистка вела со счетом 5:4 в третьем сете и имела матчбол на своей подаче, но Светлане все же удалось вырвать победу.
- В какой-то момент я готова была лечь на корт и попросить, чтобы меня унесли. Но мне удалось удержаться в игре. Я просто играла очко за очком. Это мой первый матч на этом корте, первый матч в Сингапуре. Спасибо публике за их поддержку, - сказала россиянка после матча.
Матч продолжался 2 часа и 49 минут. Кузнецова выполнила 3 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.
Напомним, в Белой группе турнира также играют испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Каролина Плишкова. Они сыграют между собой сегодня вечером.
Светлана Кузнецова квалифицировалась в Сингапур благодаря своей победе на Кубке Кремля-2016.
Сингапур
Итоговый чемпионат WTA
Призовой фонд - 7 000 000 долларов США
Закрытые корты. Покрытие - хард
Белая группа
Матч
Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 6:1, 5:7
Место и дата
24 октября 14:30, , Онлайн-трансляция