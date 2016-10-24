Кузнецова одолела Радванску на Итоговом чемпионате WTA, отыграв матчбол на подаче соперницы

Россиянка Светлана Кузнецова с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.

Сегодня Кузнецова в напряженном трехсетовом матче переиграла Агнешку Радванску. Польская теннисистка вела со счетом 5:4 в третьем сете и имела матчбол на своей подаче, но Светлане все же удалось вырвать победу.

- В какой-то момент я готова была лечь на корт и попросить, чтобы меня унесли. Но мне удалось удержаться в игре. Я просто играла очко за очком. Это мой первый матч на этом корте, первый матч в Сингапуре. Спасибо публике за их поддержку, - сказала россиянка после матча.

Матч продолжался 2 часа и 49 минут. Кузнецова выполнила 3 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Напомним, в Белой группе турнира также играют испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Каролина Плишкова. Они сыграют между собой сегодня вечером.

Светлана Кузнецова квалифицировалась в Сингапур благодаря своей победе на Кубке Кремля-2016.

Сингапур

Итоговый чемпионат WTA

Призовой фонд - 7 000 000 долларов США

Закрытые корты. Покрытие - хард

Белая группа