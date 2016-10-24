Кудряшов и Чахкиев выступят в андеркарте боя Лебедев - Гассиев
Российские боксеры первого тяжелого веса Федор Кудряшов и Рахим Чахкиев выступят в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев в рамках шоу «Мира бокса» 3 декабря.
Имена соперников Чахкиева и Кудряшова станут известны в ближайшее время. Также в андеркарте выступит российский «крузер» Алексей Папин.
Напомним, на кону в поединке Денис Лебедев - Мурат Гассиев будут стоять чемпионские пояса WBA и WBO в первом тяжелом весе, принадлежащие Денису.
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