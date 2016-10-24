Кудряшов и Чахкиев выступят в андеркарте боя Лебедев - Гассиев

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Бой Поветкин – Стиверн может состояться 3 декабря в один вечер с поединком Лебедев – Гассиев Бой между российским тяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может состояться 3 декабря в Москве.

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Лебедев и Гассиев сразятся на арене «Мегаспорт» Сегодня стало известно, где пройдет поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и претендентом на титул 22-летним Муратом Гассиевым (23-0-0, 17 КО).

Мурат Гассиев: Я не дурак, чтобы отказываться от титульного боя c Лебедевым 3 декабря в Москве пройдет исторический бой: впервые поединок за титул проведут два россиянина Денис Лебедев и Мурат Гассиев.

Тренер Джеймс Али Башир: Усик побьет и Лебедева, и Гассиева Тренер нового чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир верит в то, что ему подопечному по силам объединить титулы.

Тренер Федор Лапин: Лебедеву пришлось бы нелегко с Усиком, украинец был бы фаворитом этого боя Российский тренер польских «крузеров» Кшиштофа Влодарчика и Кшиштофа Гловацки Федор Лапин оценил шансы Александра Усика и Дениса Лебедева в возможном очном поединке.

Александр Усик: Готов выйти на ринг с победителем боя Лебедев – Гассиев Украинский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBO Александр Усик поделился впечатлениями после боя против поляка Кшиштофа Гловацки. Он также отметил, что готов встретиться на ринге с победителем боя между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Бой Лебедев - Гассиев запланирован на 3 декабря Бой между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым должен состояться 3 декабря в Москве.

Рахим Чахкиев: Цель - бороться за титул Российский боксер первого тяжелого веса Рахим Чахкиев рассказал о победе над Алехандро Эмилио Валори и желании вернуться в гонку за чемпионским титулом.

Поединок между Лебедевым и Гассиевым запланирован на 3 декабря Чемпион мира по версии WBA и IBF в весовой категории до 91 кг Денис Лебедев проведет поединок против соотечественника Мурата Гассиева, сообщает ТАСС.

Рахим Чахкиев нокаутировал аргентинца Валори Российский боксер первой тяжелой весовой категории Рахим Чахкиев в рейтинговом поединке победил аргентинца Алехандро Валори.

Мурат Гассиев: Головкина ждет сложный бой с Бруком Российский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев считает, что Геннадия Головикина ждет достаточно сложный бой с Келом Бруком.

Юньер Дортикос: WBA назначила бой между мной и Шуменовым Временный чемпион WBA в первом тяжелом весе 30-летний кубинец Юньер Дортикос скоро сразится с регулярным чемпионом мира по этой версии Бейбутом Шуменовым.

Мурат Гассиев: С соотечественником не хотелось бы боксировать, но выбора нет В конце ноября – начале декабря состоится титульный бой в первом тяжелом весе, в котором действующий чемпион мира по версиям IBF и WBA (Super) 37-летний россиянин Денис Лебедев будет защищать свои пояса в поединке со своим не имеющим поражений на профессиональном ринге 22-летним соотечественником Муратом Гассиевым.

Стал известен полный состав участников турнира «Трояновский - Обара» 9 сентября промоутерская компания «Мир бокса» организует боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок за титулы IBF/IBO в первом полусреднем весе между россиянином Эдуардом Трояновским (24-0, 21 КО) и японцем Кеита Обарой (16-1-1, 15 КО). Всего в рамках шоу запланировано шесть поединков, среди которых бои с участием Рахима Чахкиева, Алексея Папина, Сергея Лубковича и других.

Чахкиев 9 сентября в Москве встретится с Валори 33-летний российский боксер первого тяжелого веса Рахим Чахкиев свой следующий поединок проведет 9 сентября в Москве в рамках шоу «Трояновский-Обара». Соперником Рахима станет аргентинец Алехандро Эмилио Валори.

Андрей Рябинский: Бой Лебедев - Гассиев пройдет в ноябре или декабре в России Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев в конце ноября - начале декабря в России проведет бой со своим соотечественником Муратом Гассиевым.

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