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Кудряшов и Чахкиев выступят в андеркарте боя Лебедев - Гассиев

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российские боксеры первого тяжелого веса Федор Кудряшов и Рахим Чахкиев выступят в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев в рамках шоу «Мира бокса» 3 декабря.

Имена соперников Чахкиева и Кудряшова станут известны в ближайшее время. Также в андеркарте выступит российский «крузер» Алексей Папин.

Напомним, на кону в поединке Денис Лебедев - Мурат Гассиев будут стоять чемпионские пояса WBA и WBO в первом тяжелом весе, принадлежащие Денису.



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