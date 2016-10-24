Сергей Федоров: Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игре

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказало том, как проходит адаптация в клубе нападающего красно-синих Валерия Ничушкина.

- В общем и целом Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игре, быстрее, чем поначалу. Мы рады, что в каких-то моментах можем ему помочь. Молодец, что забивает в последних матчах, молодец, что выдержал физический накал той же драки с Артюхиным, которая, конечно, была выгодна совсем не ЦСКА, - передает слова Федорова «Р-Спорт».

Напомним, после 26 игр чемпионата в активе подопечных Дмитрия Квартальнова 57 очков. ЦСКА расположился на второй строчке в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги.