Генеральный директор «Томи»: Слухи об отставке Петракова - это бред
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Валерия Петракова.
- Слухи о скорой отставке Петракова – бред, в «Томи» доверяют специалисту. Да, после игры с «Анжи» он сильно переживал, но руководство клуба и области поддерживают Валерия Юрьевича.
Мы пока еще на набрали ход. Это связано с финансовой обстановкой клуба. Сегодня провели встречу с одним влиятельным человеком в томском футболе, нам пообещали, что в первой половине ноября деньги поступят. В будущее смотрим позитивно, - заявил Киселев.
«Томь» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В 11 проведенных матчах первенства подопечные Валерия Петракова одержали только две победы.
Специалист возглавляет команду с 13 апреля текущего года.