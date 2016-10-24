Кросби оправился от сотрясения мозга и готов вернуться на лед
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел последствия травмы головы и вернулся к тренировкам с командой.
Сегодня 29-летний центрфорвард, признанный самым ценным игроком Кубка мира-2016, провел полноценное тренировочное занятие.
Welcome back to practice, Sid! pic.twitter.com/gkalDbCKmO— Pittsburgh Penguins (@penguins) 24 октября 2016 г.
Напомним, Кросби получил сотрясение мозга вскоре после окончания турнира в Торонто.
Сидни Кросби - двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады и двукратный обладатель Кубка Стэнли.
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