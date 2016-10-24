Академия «Аякса» - обладатель Кубка Дмитрия Бесова
22-23 октября в Петербурге прошел Кубок Дмитрия Бесова, в котором приняли участие футболисты академий «Зенита» и «Аякса» 2001, 2003, 2004 и 2005 года рождения.
Команды каждого возраста провели между собой по две встречи.
Результаты матчей:
«Зенит» — «Аякс»
2001 год. 2:2, 1:2.
2003. 0:3, 1:2;
2004. 0:3, 2:2;
2005. 2:3, 2:1;
Напомним, Кубок Дмитрия Бесова стал третьим международным турниром в Академии «Зенита» в 2016 году — в июне прошел мемориал Юрия Морозова, а в августе — Кубок дружбы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически