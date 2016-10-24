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Академия «Аякса» - обладатель Кубка Дмитрия Бесова

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

22-23 октября в Петербурге прошел Кубок Дмитрия Бесова, в котором приняли участие футболисты академий «Зенита» и «Аякса» 2001, 2003, 2004 и 2005 года рождения.

Команды каждого возраста провели между собой по две встречи.

Результаты матчей:  

«Зенит» «Аякс»

2001 год. 2:2, 1:2.

2003. 0:3, 1:2;

2004. 0:3, 2:2;

2005. 2:3, 2:1;

Напомним, Кубок Дмитрия Бесова стал третьим международным турниром в Академии «Зенита» в 2016 году — в июне прошел мемориал Юрия Морозова, а в августе — Кубок дружбы.

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