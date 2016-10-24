Академия «Аякса» - обладатель Кубка Дмитрия Бесова

Александр Гутор: «Зенит» может добавить по ходу встречи и и ничего соперник с этим не поделает

Вратарь «Оренбурга» Александр Гутор ответил на вопрос, может ли «Зенит», как и во встрече Лиги Европы с «Дандолком» (2:1), недооценить дебютанта РФПЛ.