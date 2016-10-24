Team Spirit, s4s и Tengri примут участие в закрытой квалификации на CIS Minor
Стали известны имена всех приглашенных команд, которые примут участие в закрытой квалификации на LAN-финал Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.
Список подтвержденных к участию команд на CIS Minor Closed Qualifier: Team Spirit, Preparation, k29, Tengri, ALL-in, s4s, EYESports, Quantum Bellator.Fire.
К приглашенным командам присоединятся 8 победителей открытой квалификации. Матчи первой квалификации стартуют 26 октября.
Финальная часть CIS Minor пройдёт с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. Местом проведения LAN-финала выступит спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Помимо 50 000 долларов в рамках предстоящего соревнования будет разыграно 2 путёвки на закрытую квалификацию ELEAGUE Major 2017.
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