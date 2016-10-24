Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матча
К главному тренеру леверкузенского «Байера» Рогеру Шмидту применены дисциплинарные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».
Шмидт нецензурно оскорбил тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна, за что был удален со скамейки и отправлен на трибуну. «Байер» в этой встрече потерпел поражение со счетом 0:3.
Немецкий футбольный союз дисквалифицировал Рогера Шмидта на два матча и оштрафовал на 15 000 евро. Таким образом, Шмидт пропустит матч Кубка Германии с «Шпортфройнде» (25 октября) и игру 9-го тура национального первенства с «Вольфсбургом» (29 октября).
Напомним, «Байер» — соперник ЦСКА по групповому раунду Лиги чемпионов-2016/17.
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