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Дмитрий Селюк: Давайте не будем клеймить Слуцкого

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о конфликте между болельщиками ЦСКА и главным тренером армейского клуба Леонидом Слуцким.

- Для меня странно, что некоторые болельщики ЦСКА вывешивают оскорбительные баннеры в адрес главного тренера команды. Поступают так, будто они не болельщики ЦСКА, а фанаты соперничающей команды, переодетые в красно-синие цвета. Вместо поддержки гадят своему же клубу.

Давайте не будем клеймить Слуцкого, а объективно оценим ситуацию. Многие годы ЦСКА показывает хороший футбол на внутренней арене. А в Лиге чемпионов и в этом году не всё потеряно, команды в группе идут достаточно ровно. Ничего страшного не произошло, ЦСКА идёт нормальным ходом. В преддверии дерби со «Спартаком» и матчем Лиги чемпионов с «Монако» болельщики ЦСКА должны поддержать игроков и тренера, который вкладывает в команду душу. Проще всего списать всё на Слуцкого, Траоре, Акинфеева… И повесить баннер, - передает слова Селюка «Чемпионат».

Напомним, во время матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА (1:0) фанаты красно-синих на несколько минут вывесили оскорбительный баннер, призывающий Леонида Слуцкого подать в отставку.

Слуцкий тренирует армейцев с 2009 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом страны.

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