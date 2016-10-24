Виллаш-Боаш примет участие в мотогонках

Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Зенита» Андре Виллаш-Боаш примет участие в португальских соревнованиях по мотоспорту Baja Portalegre.

39-летний тренер заявлен на заезд под номером 427. Соревнования пройдут с 27 по 29 октября.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат России сезона-2014/15, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

В конце мая 2016 года Виллаш-Боаш покинул российский клуб по истечении срока действия контракта.

