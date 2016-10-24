Павел Нехайчик: «Оренбург» постарается отыграться во втором тайме матча с «Зенитом»
Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик поделился впечатлениями от матча 11 тура чемпионата России против «Зенита».
- Момент в середине тайма? Неудобно под мяч подстроился, решил сыграть в касание. Не получилось. Почему игра идет через правый фланг? Установку не буду раскрывать, так складывается игра. Будем стараться отыгрываться, - сказал Нехайчик в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, «Зенит» ведет со счетом 1:0, благодаря голу Роберта Мака. Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин (Ефремов, 65)
Предупреждения:
Хави Гарсия, 68; Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция