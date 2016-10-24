Опубликован полный список претендентов на награду «Золотой мяч»
Французский
журнал France Football опубликовал полный
список из
30 претендентов
на награду «Золотой мяч».
Окончательный список претендентов выглядит следующим образом:
Джейми Варди («Лестер»), Артуро Видаль
(«Бавария»), Луис Суарес («Барселона»), Руй Патрисиу («Спортинг» Л),
Серхио Рамос («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Уго Льорис
(«Тоттенхэм Хотспур»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Томас Мюллер
(«Бавария»), Неймар («Барселона»), Мануэль Нойер («Бавария»), Димитри
Пайе («Вест Хэм»), Пепе («Реал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»),
Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»),
Коке («Атлетико»), Тони Кроос («Реал») и Роберт Левандовски («Бавария»),
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Диего
Годин («Атлетико» М), Антуан Гризманн («Атлетико» М), Гонсало Игуаин
(«Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Гарет Бэйл («Реал»), Джанлуиджи
Буффон («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик
Обамейянг («Боруссия» Д).
Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».