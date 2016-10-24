Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецов4:6, 4:6Дельбонис
Футбол  Зенит1 : 0Оренбург
Теннис  Радванска5:7, 6:1, 5:7Кузнецова
Хоккей  Спартак1 : 0Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анисимов признан второй звездой игровой недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов признан второй звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» в трех матчах на прошедшей неделе одержал две победы. Анисимов забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Первой звездой недели стал канадский вратарь «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, одержавший три побед, пропуская в среднем за игру 1 шайбу и отражая 97,0% бросков по своим воротам.

Третьей звездой недели назван защитник «Детройта» Майк Грин, набравший пять очков (3+2) в четырех проведенных встречах.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кросби оправился от сотрясения мозга и готов вернуться на ледКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел последствия травмы головы и вернулся к тренировкам с командой.«Нет!» - сказал Никита Трямкин боссу «Ванкувера», посылающему его в фарм-клуб«Нет!» - сказал Никита Трямкин боссу «Ванкувера», посылающему его в фарм-клубРезонансная история происходит в «Ванкувере» - защитник-гренадер Никита Трямкин не попадает в основу клуба НХЛ, но и в АХЛ ехать не желает.Похмелье Кубка мира. Как КХЛ проиграла НХЛ битву за зрителяПохмелье Кубка мира. Как КХЛ проиграла НХЛ битву за зрителяОбозреватель «Советского спорта» - о том, как в России убили интерес к собственному чемпионату.Владимир Плющев: Радулов в «Монреале» наберет массу очковЗаслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о перспективах нападающего Александра Радулова в «Монреале».«Овечкин на Хэллоуин стал заключенным, его жена – копом». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Овечкин на Хэллоуин стал заключенным, его жена – копом». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.НХЛ. «Виннипег» проиграл «Эдмотону», «Айлендерс» победил «Миннесоту» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Алексей Марченко: Я не согласен с мнением Вячеслава БыковаАлексей Марченко: Я не согласен с мнением Вячеслава БыковаКорреспондент «Советского спорта» в Детройте взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.«Айлендерс» дома обыграл «Миннесоту», Кулемин очков не набралХоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту» (6:3).Андрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чудаАндрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чудаКорреспондент «Советского спорта» в Оттаве взял интервью у голкипера «Тампы» Андрея Василевского.Алексей Марченко: Когда ты подписываешь новый контракт, то думаешь о хоккееКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.Алексей Марченко: У «Детройта» много драк, и это говорит о командном духеКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.Алексей Марченко: Не могу согласиться с точкой зрения Вячеслава БыковаКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.Алексей Марченко: Теперь нет Дацюка, и нужно брать на себя больше ответственностиКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин: Забросили две шайбы, и решили, что дело сделаноКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.Перед домашней ареной «Нью-Джерси» установили бронзовую статую Мартина Бродо (фото)Памятник легендарному канадскому вратарю Мартину Бродо открыт перед входом в Prudential Center (домашняя арена клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»).Селянне набрал 5 очков в показательном матче «Классики наследия», Гретцки раскритировал свою игру (видео)Матч между ветеранами «Виннипега» и «Эдмонтона», предварявший «Классику наследия», завершился победой «Джетс» (6:5).Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)«Вашингтон» контролировал ход матча с «Рейнджерс», но все растерял во втором периоде.Сергей Бобровский: 100 побед в карьере? Это отличное ощущениеГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» нанес «Ванкуверу» первое поражение в сезонеХоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Ванкуверу».

Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение