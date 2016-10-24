Анисимов признан второй звездой игровой недели в НХЛ

Российский центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов признан второй звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» в трех матчах на прошедшей неделе одержал две победы. Анисимов забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Первой звездой недели стал канадский вратарь «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, одержавший три побед, пропуская в среднем за игру 1 шайбу и отражая 97,0% бросков по своим воротам.

Третьей звездой недели назван защитник «Детройта» Майк Грин, набравший пять очков (3+2) в четырех проведенных встречах.